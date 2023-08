Dal Consorzio Inest 26,8 milioni per ricerca e innovazione

Le Università partecipanti al Consorzio Inest, coordinato dall'ateneo di Padova, hanno pubblicato i bandi destinati a finanziare, per un valore complessivo di circa 26,8 milioni di euro, le attività di ricerca e innovazione condotte da aziende e imprese di Veneto e Friuli Venezia Giulia, delle province autonome di Trento e Bolzano e del Mezzogiorno. All'area del Triveneto sono dedicati complessivamente 18 milioni, mentre al Sud andranno 8,8 milioni circa. La pubblicazione dei bandi rientra nell'azione condotta dalla rete Inest per promuovere e sostenere l'applicazione delle più avanzate tecnologie digitali per le principali aree di specializzazione del Triveneto, creando così nel Nord-Est una rete capillare di competenze innovative nell'ambito dei settori industriale-manifatturiero, agricoltura, mare, montagna, edilizia, turismo, cultura, salute e cibo. Assieme al bando destinato all'area del Triveneto, ogni Università leader dei 9 'spokes' in cui si articola la rete Inest ha pubblicato anche un bando riservato alla collaborazione con imprese del Mezzogiorno.

"Si tratta di una occasione importante - afferma Franco Bonollo, presidente di Inest e della Scuola di Ingegneria dell'Università di Padova - per valorizzare le capacità innovative del NordEst, attraverso un progetto unico nel suo genere e condiviso dall'intero sistema universitario del territorio. Inest mira a incrementare la competitività di aziende e imprese, concretizzando le finalità del Pnrr anche rispetto al rilancio delle attività imprenditoriali del Mezzogiorno del Paese". La scadenza per la presentazione delle proposte di partecipazione ai bandi è il 10 ottobre. Le domande dovranno essere inoltrate al Consorzio Inest attraverso l'apposita piattaforma, che sarà attiva a partire dal 28 agosto prossimo (bandiconsorzioinest.it).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA