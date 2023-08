Coppia giocatrici basket attende un figlio, annuncio via social

Le due giocatrici di basket Giorgia Sottana, trevigina, e capitana della squadra di basket femminile di A1 del Famila Wuber Schio (Vicenza), e Kim Mestdagh, giocatrice belga reduce da tre stagioni con la squadra vicentina aspettano un bambino che nascerà a febbraio.

L'annuncio delle due cestiste, già sposate a Ypres, cittadina dov'è nata Kim, è arrivato via social. A darne notizia Il Giornale di Vicenza.

Via Instagram, hanno annunciato la novità con una foto di un'ecografia di Kim e due cappellini con la scritta "mom" (mamma). Al momento non si sa dove nascerà il bambino o la bambina, né come verrà riconosciuto, dato che in Italia le coppie omogenitoriali non possono registrare un figlio all'anagrafe.

Il post ha ricevuto molte interazioni e decine di commenti anche di alcune compagne di squadra ed ex. La dirigenza della squadra tramite i suoi social ha fatto gli auguri due ragazze: "La famiglia orange si allarga, congratulazioni Kim e Gio! I nostri cuori esplodono felicità!".



