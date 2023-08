Morto Tonino Zorzi, storico giocatore e allenatore

E' morto a 88 anni Tonino Zorzi, storico giocatore e allenatore di basket. La sua carriera è legata alla Reyer Venezia, che ne dà notizia sul suo sito internet.

Goriziano di nascita, veneziano d'adozione, il "Paròn" Zorzi ha allenato la Reyer per 12 stagioni conquistando tre promozioni in A1, più altre due con la Viola Reggio Calabria e Pavia, e sedette in numerose altre panchine. Come coach con Venezia ha raggiunto la storica finale di Coppa Korac nel 1981, e ha conquistato la Coppa delle Coppe con la Partenope Napoli nel 1970.



