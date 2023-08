Prezzi benzina, multati 12 distributori nel vicentino

Dodici distributori di carburanti irregolari e 50 mila euro di sanzioni. È il bilancio dei controlli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza sui prezzi della benzina praticati negli impianti, sia lungo le autostrade che corrono nel territorio berico che sulle strade comunali e provinciali, finalizzati al contrasto di condotte commerciali scorrette.

Nelle verifiche sono emerse inadeguatezze nell'esposizione della cartellonistica con l'indicazione della media dei prezzi di riferimento regionale, la mancata corrispondenza tra i prezzi medi esposti e quelli pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, violazioni in ordine all'applicazione di un prezzo di vendita dei prodotti commercializzati, più alto rispetto a quello comunicato al portale "Osservaprezzi". In un solo distributore nel Comune di Valdastico (Vicenza) sono state riscontrate ben 5 violazioni.



