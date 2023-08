Migranti: in 30 accolti in palestra di una scuola a Padova

Sono giunti stamane a Padova, provenienti da Agrigento, dopo lo sbarco sulle coste siciliane, una trentina di richiedenti asilo che saranno ospiti di un mini-centro d'accoglienza nella palestra di una scuola media.

Rimarranno in questa struttura per tre settimane, in attesa che si aprano possibilità di accoglienza diffusa. Fra la trentina di giovani erano presenti anche quattro minori non accompagnati, che sono stati già spostati in una struttura di seconda accoglienza in centro città.

La struttura, normalmente usata come palestra dalla scuola media Falconetto, nel quartiere Forcellini, è dotata di brandine, con bagni e docce.

La disponibilità a farsi carico di piccoli nuclei di richiedenti asilo - un altro dovrebbe arrivare nella palestra dell'istituto superiore Duca degli Abruzzi - era stata data dal sindaco Sergio Giordani - anche presidente della Provincia di Padova - che si era detto contrario ad ogni ipotesi di maxi-hub nel territorio, ma pronto ad offrire soluzioni temporanee, per gruppi ridotti di rifugiati, in attesa di una loro ricollocazione.



