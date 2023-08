Jessica Pratt nella Traviata al 100/o del Verona Opera Festival

Jessica Pratt torna all'Arena di Verona da protagonista dopo il successo della serata-evento con Placido Domingo: domani sera sarà per la prima volta in Arena (e in Italia) Violetta nella Traviata, ultimo allestimento firmato da Franco Zeffirelli con i costumi di Maurizio Millenotti, le luci di Paolo Mazzon e le coreografie di Giuseppe Picone.

Il soprano, allieva di Renata Scotto, calca il palcoscenico con il baritono francese Ludovic Tézier come Germont padre, e con l'Alfredo interpretato dal tenore Francesco Meli, verdiano d'elezione. Andrea Battistoni guida l'Orchestra della Fondazione Arena di Verona e il Coro istruito da Roberto Gabbiani; il Ballo coordinato da Gaetano Petrosino anima la festa con Liudmila Konovalova e Davide Dato, primi ballerini dell'Opera di Stato di Vienna. Repliche il 26 agosto e il 9 settembre.



