Arriva il raviolo di pasta fresca al granchio blu

Un pastificio della provincia di Padova ha lanciato i primi ravioli ripieni di polpa di granchio blu, prodotto che sta raccogliendo un buon consenso tra i ristoranti,che li hanno iniziati a mettere in carta. Lo annuncia Cultura & Cucina, un'associazione di promozione enogastronomica del Veneto. I ravioli al granchio blu - conferma il titolare del pastificio, Alberto Artusi , che con il fratello Enrico guida l'azienda - sono già commercializzati in Veneto in alcuni piccoli punti vendita, come il monomarca del pastificio, nello storico merrcato 'Sotto Il Salone' a Pdova, e stanno per approdare nelle prime catenere della gdo.

Artusi Pastificio Italiano, questo il nome dell'azienda che ha sede a Casalserugo (Padova), ha stretto un accordo con il gruppo francese Grand Frais, attivo nella distribuzione di frutta e verduda, per far partire a novembre le prime consegne di pasta fresca al granchio blu verso la Francia. I ravioli di granchio blu made in Italy saranno esposti e venduti nella tradizionale campagna natalizia ideata dai francesi.

"E' un prodotto ottimo - spiega Artusi - i ristoranti che l'hanno messo in carta sono molto soddisfatti. Gli chef ne propongono già versioni raffinate, come la ricetta di ravioli con alghe marine e burro di nocciola".

Il Pssificio padovano ne produce circa una tonnellata a settimana. Il ripieno del raviolo contiene circa il 54% di polpa di granchio.



