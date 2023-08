Tornano gli 'scatolettisti' a Venezia, la Gdf ne denuncia tre

Tornano nel centro di Venezia gli 'scatolettisti', ossia quei gruppi di truffatori che si piazzano su calli e ponti organizzando il "gioco delle tre scatolette", che si conclude con la truffa ai danni dell'ignaro turista.

La Guardia di Finanza nello scorso weekend ha fermato tre cittadini slovacchi e albanese che si esibivano in città, e hanno sequestrato gli strumenti utilizzati per il gioco e 250 euro in contanti.

I controlli hanno riguardato anche la regolarità della merce venduta in negozi di souvenir, soprattutto al Lido di Venezia e a Chioggia, dove oltre 60 finanzieri hanno sequestrato più di 7.000 articoli irregolari tra capi di abbigliamento, bigiotteria e teli mare; denunciate e multate sette persone per violazioni al regolamento comunale di decoro urbano della città, ed effettuati controlli in materia di lavoro nero e scontrini fiscali, rilevando un tasso di irregolarità superiore al 50%.

A Ferragosto sono stati sequestrati souvenir e oggetti vari in vetro privi di etichette o informazioni, per un valore complessivo di oltre 30.000 euro.

Anche presso l'aeroporto Marco Polo, i controlli sulle merci in entrata e in uscita hanno permesso di individuare migliaia di perle di vetro spacciate per oggetti di Murano, utilizzando l'etichetta "Murano Glass" in assenza di indicazione delle vere specifiche del prodotto.



