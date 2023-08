Oltre 400 chili di hashish e marijuana bloccati a Ventimiglia

La Guardia di finanza ha sequestrato oltre 400 chili di hashish e marijuana alla barriera autostradale di Ventimiglia. La droga, scoperta in due diverse operazioni, ha un valore stimato di oltre 500 mila euro.

Il primo arresto è dello scorso 26 luglio: i finanzieri hanno fermato una Citroen Berlingo nel cui bagagliaio sono stati trovati 1.250 panetti di erba per un peso di circa 150 chili. In manette è finito uno spagnolo proveniente da Tarragona e diretto a Genova.

Nel secondo caso è stato fermato un marocchino alla guida di un autoarticolato partito dalla Spagna con destinazione Padova.

Occultati tra le casse di frutta del carico e i porta pallet laterali c'erano circa 270 panetti di hashish e marijuana. La droga è stata scoperta anche grazie al fiuto dei cani antidroga Kirk e Cally.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA