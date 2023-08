Viaggio in Harley per diffondere temi accessibilità disabili

Un viaggio su una Harley Davidson, che in 10 giorni toccherà tutte le regioni italiane, per sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sui temi dell'accessibilità e dell'inclusione delle persone con disabilità. E' l'iniziativa che vede impegnata una giovane imprenditrice veneta, Jesusleny Gomes, di origine brasiliane, partita nei giorni scorsi da Verona. Si tratta della conclusione del progetto dell'associazione Free Wheels, nel quale 10 ragazzi in carrozzina hanno attraversato il Veneto per promuovere il turismo lento e l'accessibilità per tutti.

L'iniziativa ha raccolto il plauso del presidente del Veneto, Luca Zaia.

"Ispirata da quel cammino - commenta Zaia, riferendosi a Free Wheels - Jesusleny porterà ora il messaggio in tutte le regioni d'Italia, sensibilizzando su questi temi così importanti. Bravi a tutti i veneti che scelgono di diventare 'ambassador' della nostra terra, portando messaggi di positività in Italia e all'estero".



