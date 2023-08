Tommasi, 'Italia-Romania è solo l'inizio'

"Credo che abbiamo celebrato qualcosa di unico". Così il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, dopo Italia-Romania che ieri sera all'Arena ha inaugurato i Campionati europei di volley femminile, riportando una partita nell'anfiteatro scaligero dopo 35 anni.

"La Nazionale, la maglia azzurra, lo sport e questo tipo di sport - ha proseguito - penso che dopo 35 anni abbia un valore, anche perché è l'inizio di possibili progetti futuri che, come abbiamo visto, rendono questo luogo magico. Questo grande evento in Arena l'avevamo pensato e previsto, e ci crediamo che possa essere davvero l'inizio di un nuovo corso e di un nuovo utilizzo di questo anfiteatro. Perché è un monumento che, come abbiamo visto, celebra al meglio ogni evento che ospita, specialmente lo sport" ha concluso Tommasi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA