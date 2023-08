Ferragosto in Veneto verso il tutto esaurito negli alberghi

Vigilia di Ferragosto con gli hotel quasi tutti pieni nelle principali località turistiche del Veneto. In testa ci sono le località di mare, da Jesolo a Caorle, da Sottomarina a Eraclea mare, dove il 96% delle strutture sono già al massimo delle prenotazioni. Molto bene sta andando anche la montagna, con le strutture alberghiere quasi al completo, per il 90%.

E' il quadro che fotografa Federalberghi del Veneto. Qualche camera per singole notti in questa settimana si può ancora trovare, spiega il presidente della federazione, Massimiliano Schiavon, "ma nella maggior parte degli hotel si va ormai verso il quasi tutto esaurito. Si sta registrando il definitivo superamento delle dinamiche ancora condizionate dal periodo della pandemia".

La festa di metà dell'estate da' buoni riscontri anche dalle città d'arte, in primis Venezia, così come dal lago di Garda, i borghi storici, le città murate. Positivo il settore termale. A spingere Ferragosto ha influito il bel tempo e le temperature in rialzo. Le città d'arte sono preferite soprattutto dai turisti americani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA