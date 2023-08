Muore precipitando in dirupo su vecchio sentiero Grande Guerra

Un escursionista vicentino di 68 anni, residente a Schio, è morto dopo essere precipitato in un dirupo per circa 150 metri, in località Brutto Buso, nel comune di Posina (Vicenza).

L'allarme era scattato nella tarda serata di ieri dopo che l'uomo non ero rientrato a casa, ed era risultato impossibile raggiungerlo al cellulare. A cercarlo le squadre del Soccorso alpino di Arsiero, con 14 operatori ed una un'infermiera, suddivisi in gruppi diversi. È stata una delle squadre che stava risalendo il canale a trovare il corpo dell'uomo. Stamane i soccorritori sono saliti nuovamente nella loalità dell'incidente, il Brutto Buso, conosciuto perchè in passato vi era un vecchio sentiero (ora inesistente) che portava a baraccamenti della Grande Guerra. Qui hanno recuperato gli effetti personali dell'uomo, tra cui il suo zaino poco sotto la cima, nel punto in cui probabilmente ha perso l'equilibrio, cadendo nel vuoto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA