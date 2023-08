Ponte Genova, immagine set 'Vite non calcolate' al Lido Venezia

Un'immagine dal set del film "Vite non calcolate" (Italia 2023, 52') di Ermanno Cavazzoni e Sergio Maifredi, prodotto da Teatro Pubblico Ligure e dedicato al centro di accoglienza di San Nicolò al Boschetto in Val Polcevera, sarà al Lido di Venezia in occasione della 80° edizione della mostra internazionale d'Arte Cinematografica de La Biennale di Venezia, nell'ambito dell'evento di premiazione della 2^ edizione del premio collaterale ufficiale 'Cinema&Arts', ideato da Alessio Nardin.

Una delle prime immagini inquadrate dalla telecamera è stata la camminata dello scrittore Ermanno Cavazzoni sotto il viadotto San Giorgio, progettato da Renzo Piano per sostituire il ponte Morandi, che crollò il 14 agosto 2018 provocando la morte di 43 persone.



