S'ode uno squillo di tromba, paese a caccia suonatore notturno

E' diventato l'enigma che appassiona gli abitanti di Pieve di Soligo (Treviso) il 'trombettista misterioso', ovvero colui che da giorni, a mezzanotte esatta, fa risuonare nell'aria le note del 'Silenzio', melodia nata nell'Ottocento e adottata nei presidi militari. Nel paesino sulle colline trevigiane, noto per aver dato i natali al poeta Andrea Zanzotto, è così iniziata una sorta di 'caccia' al suonatore di mezzanotte che finora però, non ha dato esito. Le note del 'Silenzio' si irradiano infatti da punti diversi del comune, mai esattamente identificati. La ricerca del trombettista vive adesso delle informazioni che ciascuno a Pieve si scambia anche sui social network. Nulla che sia configurabile come un disturbo delle quiete pubblica. Il sindaco, Stefano Zoldan, anzi, collega l'anonima iniziativa alla designazione di Pieve di Soligo a Città veneta della cultura 2023, proprio grazie ad un progetto di connessione tra musica e paesaggio.



