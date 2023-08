Accordo Sag su Ferrari, forse Adam Driver e Penelope Cruz a Lido

È stato firmato un accordo con il Sag-Aftra e la produzione del biopic indipendente di Michael Mann "Ferrari" atteso in prima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia in concorso per il Leone d'oro. Lo anticipa TheWrap.

L'accordo apre la strada al cast del film, guidato da Adam Driver e Penelope Cruz, per promuovere il film al Lido.

Ferrari è interpretato da Driver e Cruz nei panni del leggendario pilota e produttore di automobili Enzo Ferrari e sua moglie Laura mentre affrontano il potenziale collasso del loro matrimonio dopo la perdita del figlio. Con la sua azienda sull'orlo del fallimento, Enzo rischia tutto con un'ultima scommessa: la Mille Miglia del 1957, una gara di resistenza così mortale che sarebbe stata cancellata dopo quell'anno.

Mentre alcuni film di Venezia come The Killer di David Fincher e Maestro di Bradley Cooper andranno al festival senza i loro straordinari attori - entrambi i titoli sono distribuiti da Netflix - Ferrari ha potuto qualificarsi per l'accordo provvisorio grazie alla sua produzione e distribuzione indipendente. L'uscita del film è attualmente prevista per il giorno di Natale nelle sale americane.

Non è chiaro se il cast di "Ferrari", che comprende anche Shailene Woodley e Patrick Dempsey, parteciperà ora alla premiere veneziana del film o alla sua proiezione al New York Film Festival. Gli attori possono scegliere di astenersi dal promuovere il film per solidarietà con gli altri membri di Sag-Aftra, in modo simile a come Viola Davis ha scelto di non andare avanti con la produzione del thriller d'azione "G20" nonostante il progetto fosse idoneo per un accordo.



