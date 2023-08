Omicidio Mestre, ucciso in ascensore, vittima non era un ladro

L'uomo trovato ucciso in un condominio a Mestre è stato scoperto all'interno dell'ascensore del palazzo, dentro al quale c'erano anche i due occupanti dell'appartamento. Contrariamente alla versione del tentato furto, appresa in un primo tempo, si tratterebbe quindi di un omicidio scaturito forse dopo una lite tra persone che si conoscevano. I due giovani, secondo quanto si apprende, sono stati fermati con l'accusa di omicidio volontario. Con la polizia sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco, perché la cabina dell'ascensore, probabilmente per gli scossoni, era rimasta bloccata all'altezza del terzo piano.



