Omicidio a Mestre, arrestati due cugini accusati del pestaggio

La vittima dell'omicidio della notte scorsa a Mestre è un 32enne del veneziano, Lorenzo Nardelli. I due uomini arrestati in flagranza - trovati col corpo della vittima nell'ascensore del palazzo - sono due cugini, Radu Rasu, 32 anni, e Marin Rasu, 35 anni, di origine moldava, nipoti del proprietario dell'appartamento. Sono stati portati in carcere, accusati di omicidio volontario. Nardelli presentava un'ampia ferita alla testa, probabile causa della morte. Nel vano della cabina ascensore non c'era però alcun corpo contundente. La ricostruzione della vicenda è tuttora in corso. La versione iniziale - un tentativo di furto finito nel sangue - sarebbe stata sostenuta dai due cugini durante l'interrogatorio. Ma vi sono diversi elementi da accertare, e al momento questa tesi non trova conferme negli ambienti investigativi.



