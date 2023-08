Allo scenografo Tonino Zera il premio Campari a Venezia 80

E' stato attribuito allo scenografo italiano Tonino Zera (Il primo re, L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, Vallanzasca - Gli angeli del male) il premio Campari Passion for Film dell'80/ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (30 agosto - 9 settembre 2023).

Lo annunciano la Biennale di Venezia e il brand. Il riconoscimento è stato attribuito negli anni al montatore statunitense Bob Murawski, al direttore della fotografia italiano Luca Bigazzi, al trombettista e compositore statunitense Terence Blanchard, allo scenografo britannico Marcus Rowland, e l'anno scorso alla costumista Arianne Phillips. La consegna del premio a Tonino Zera avrà luogo sabato 2 settembre in Sala Grande (Palazzo del Cinema), alle 21.45, prima della proiezione Fuori Concorso di The Palace di Roman Polanski, di cui Tonino Zera è l'autore delle scenografie.





