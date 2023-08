Sull'autostrada A23 in contromano, multate due turiste straniere

Due automobiliste austriache venerdì scorso, giornata da bollino rosso sulle autostrade Alto Adriatico, hanno percorso uno svincolo della A23 in contromano.

E' accaduto in corrispondenza dell'uscita di Ugovizza, dove quel giorno venivano segnalate code. Le due viaggiatrici hanno quindi deciso di uscire dall'autostrada a Pontebba, percorrono lo svincolo che porta al casello ma si son o accorte che anche in quel punto c'erano numerosi veicoli incolonnati per pagare il pedaggio.

A quel punto hanno pensato di tornare indietro, imboccando lo svincolo contromano. E' partito immediatamente l'allarme predisposto in questi casi e le due vetture sono state prontamente fermate dal personale della Società Autostrade per l'Italia mentre percorrevano il tratto di strada in direzione contraria.

Alle due conducenti è stata immediatamente ritirate la patente e le auto sono state sottoposte a fermo amministrativo per tre mesi, oltre naturalmente alla sanzione amministrativa stabilita per la circolazione contromano che, in ore notturne, va da un minimo di 2.046 a un massimo di 8.186 euro.



