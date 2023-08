Rdc e casa popolare, ma aveva una Bmw M3, denunciata

La Guardia di finanza di Treviso ha denunciato una donna che percepiva il Reddito di cittadinanza e risiedeva in un alloggio popolare per il quale versava un canone inferiore ai 100 euro al mese, ma che risultava aver acquistato una autovettura Bmw M3 Coupè senza averne dichiarato il possesso al Comune di Treviso, di cui è residente.

La vettura è la stessa con cui il compagno, Ronnie Levacovic, 26 anni, il 24 marzo 2022, aveva travolto un'utilitaria a bordo della quale si trovavano Miriam Cappelletto e Mara Visentin, rimaste uccise.

Per la donna è stato già celebrato il processo, in Tribunale di Treviso, al termine del quale è stata condannata a nove mesi di reclusione per falsità ideologica in atto pubblico. L'Inps le ha chiesto la restituzione degli assegni di cittadinanza indebitamente percepiti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA