Porti: Venezia, traffico in flessione primo semestre, -4,7%

Il porto di Venezia vede frenare i propri traffici nel rimo semestre dellanno, con un -4,7% nel periodo gennaio/giugno rispetto agli stessi sei mesi del 2022, attestandosi su un volume di 12.342.769 tonnellate .

Naturalmente vocato alll'export, lo scalo ha risentito nel periodo 2023 di fattori economici e finanziari esogeni, tra cui la stagnazione della produzione industriale e manifatturiera e la contrazione dei prestiti alle imprese.

Cresce invece il traffico ferroviario (al centro anche dei criteri per l'aggiudicazione delle nuove concessioni) che vede nel primo semestre un +4,1% in termini di numero di treni (2.423) e del +6% in termini di tonnellate movimentate (1.128.855 ton). Il dato è interessante considerando che il primo trimestre 2023 ha continuato a risentire delle problematiche legate alla crisi ucraina e all'aumento dei costi energetici.

Continua poi a crescere il traffico crocieristico, +123,2% passeggeri che raggiungono quota 173.991 a stagione non ancora conclusa.

Il porto di Chioggia continua a soffrire e registra un -28,1% di movimentazione merci nel primo semestre 2023, una flessione che, pur in linea con le dinamiche ondivaghe dell'andamento storico dello scalo, è oggetto di analisi attenta da parte dell'AdSP al fine di identificare le prossime azioni a supporto dello sviluppo dello scalo.



