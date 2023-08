Pallavolo: Europeo donne, Ct Mazzanti ha scelto le 14 azzurre

Il Commissario tecnico Davide Mazzanti ha scelto le 14 atlete che prenderanno parte all'Europeo femminile in programma in Italia, Estonia, Germania e Belgio dal 15 agosto al 3 settembre. Le azzurre si raduneranno domenica prossima a Verona per poi aprire la massima competizione continentale contro la Romania, il martedì successivo, nella spettacolare cornice dell'Arena di Verona.

Questi i nomi con i numeri di maglia: palleggiatrici: 8 Alessia Orro, 4 Francesca Bosio; schiacciatrici: 17 Myriam Sylla (C), 14 Elena Pietrini, 21 Loveth Omoruyi, 2 Alice Degradi; opposti: 15 Sylvia Nwakalor, 18 Paola Egonu, 24 Ekaterina Antropova (in attesa della cittadinanza italiana); centrali: 1 Marina Lubian, 11 Anna Danesi, 19 Federica Squarcini; liberi: 7 Eleonora Fersino, 20 Beatrice Parrocchiale.

"Ci tengo a sottolineare che non faremo molti esperimenti ed in generale il modo in cui inizieremo a Verona sarà il modo con cui giocheremo l'Europeo - ha detto Mazzanti - In quest'ultimo collegiale siamo cresciuti molto in fase punto e almeno per quel che riguarda la battuta, e la fase muro e difesa. Dobbiamo migliorare in contrattacco, cercando di essere più incisivi, mentre sul cambio palla stiamo lavorando di più e sarà necessario migliorare perché il nostro sistema deve prevedere alcune cose che non abbiamo ancora sviluppato come avremmo voluto. Forse la prima parte dell'Europeo ci servirà proprio per perfezionare questo aspetto del gioco".



