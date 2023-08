Aggredisce una donna a Vicenza, espulso e rimpatriato

Un cittadino marocchino di 27 anni, senza fissa dimora e con precedenti denunce, è stato bloccato dalla polizia dopo aver aggredito una donnaa Vicenza, nella zona di Monte Berico. Il questore, Paolo Sartori, ha firmato un decreto di esplusione del giovane, che è stato portato nel Cpr di Gradisca d'Isonzo, in attesa di essere rimpatriato.

L'episodio è avvenuto lunedì mattina, verso le 10, in piazzale della Vittoria. Il 27enne stava litinagando con una sua conoscente, quando all'improvviso le si è lanciato contro, aggredendola. Alcuni testimoni hanno avvisato il 113 ed in breve sul posto è giunta una volante della Questura. Mentre veniva immobilizzato, lo straniero ha inveito contro gi agenti, prendendo anche a testate l'auto della Polizia. Portato dapprima in ospdale, è risultato sotto l'effetto di cocaina e cannabis.

Dimesso, è stato in condotto in Questura, dove gli è stato notificato direttamente il decreto di espulsione. E' risultato che il 27enne aveva già ignorato un precedente decreto di esplusione dall'Italia emesso dalla Questura di Sassari.



