Traffico intenso su Autostrade AA, 3 km di coda al Lisert

Il maltempo nel weekend ha ritardato le partenze di tanti turisti e in mattinata sulle Autostrade Alto Adriatico il traffico è sostenuto. Attualmente ci sono 3 chilometri di coda alla barriera di Trieste Lisert e nel corso della mattinata i passaggi sono stati numerosi.

Autostrade Alto Adriatico consiglia ai viaggiatori di percorrere il bypass verso la A34 Villesse - Gorizia, valida alternativa per chi è diretto verso le coste slovene e croate.

Sul resto della tratta si segnalano rallentamenti tra San Donà e il Nodo di Portogruaro e code a tratti per circa 4 chilometri tra San Giorgio di Nogaro e il nodo di Palmanova.



