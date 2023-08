Ancora una medaglia per l'Italia ai Mondiali di ciclismo su pista in corso a Glasgow. L'ha conquistata Elia Viviani, chiudendo al terzo posto la gara a Eliminazione e confermandosi così sul podio della specialità in cui era doppio campione iridato uscente. A succedere al campione veneto è stato il britannico Ethan Vernon, mentre la medaglia d'argento è andata al canadese Dylan Bibic.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA