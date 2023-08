Granchio blu:pescatori, divorati milioni di euro di prodotto

Ieri le cooperative di pesca del delta del Po, oggi l'incontro con la marineria più importante del nord Adriatico, quella di Chioggia, per il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, che in una due giorni in Veneto ha voluto rendersi conto dei danni causati dal granchio blu, specie allogena che sta distruggendo soprattutto le aree di pesca di vongole e cozze. Una visita "molto apprezzata - sottolinea Paolo Tiozzo, co-presidente dell'Alleanza delle Cooperative Pesca - che ieri ha voluto incontrare le lavoratrici ed i lavoratori soci delle cooperative dei Consorzi di Scardovari e Delta Nord, che in queste lunghe settimane hanno condotto una battaglia senza tregua per contenere l'invasione di questo micidiale predatore". Il granchio blu, dice Tiozzo riferendosi al Delta del Po, "sta mettendo a rischio la sopravvivenza di uno dei luoghi più importanti per la produzione di vongole in tutta Europa. Milioni di euro di prodotto andati in fumo, anzi, divorati da questi granchi "stranieri'".

Quanto alle prime misure del Governo, 2,9 milioni di euro a favore dei pescatori e dei molluschicoltori, l'incontro in programma domani al Masaf, anticipa Tiozzo, "oltre a definire la prima ossatura del decreto attuativo, sarà l'occasione per mettere a fuoco tutti gli interventi affinché la raccolta di questi predatori, che oltre al lavoro di migliaia di persone sta compromettendo la biodiversità di un'intera area, sia la più efficace e rapida possibile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA