Formula Student,monoposto Università Padova vince a Budapest

Con la macchina a combustione interna MG 18.23, diciottesimo prototipo progettato e costruito dal Race UP Team, la "squadra dello squalo" dell'Università di Padova ha vinto sul circuito di Hungaroring vicino a Budapest la competizione Formula Student East. La monoposto monta uno chassis ibrido con monoscocca in fibra di carbonio e traliccio tubolare in acciaio, motore Honda Cbr 600 on 85cv. Per lo sviluppo del piccolo bolide è stato scelto di non stravolgere il concept della stagione precedente, ma di evolverlo ulteriormente. "Iniziato nel 2006 con la realizzazione della prima vettura a combustione interna, il RaceUP Team dell'Università di Padova a partire dal 2015 ha accolto la sfida sul futuro della mobilità e ha quindi iniziato a partecipare alle competizioni internazionali in due categorie, quella riservata alle vetture con motore a combustione interna e quella riservata alle vetture elettriche - dice il prof. Giovanni Meneghetti, coordinatore del progetto - Entrambe le vetture 2023 hanno una monoscocca e pacchetto aerodinamico realizzati in fibra di carbonio. Importanti novità sono state introdotte per alleggerire le ruote. Questi risultati non sarebbero stati possibili senza il supporto dell'Ateneo di Padova e dei numerosi partner e sponsor, che ogni anno affiancano il Team di studenti e studentesse, contribuendo al costante miglioramento del progetto e all'arricchimento della rete di rapporti con il tessuto industriale locale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA