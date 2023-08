Prima 'rottura dell'estate', tanta pioggia in Veneto

Prima le super-grandinate. Adesso le piogge intense e diffuse su tutta la regione, con una perturbazione fredda di orgine atlantica che sembra quella che, in epoca pre-global warming, veniva definita la "rottura dell'estate". Il cambiamento meteo, come annunciato, è stato deciso e repentino. Dalla serata di venerdì nuvole e temporali - ma stavolta non grandine - hanno iniziato a martellare la regione, partendo dalle aree centrali e intensificandosi nei settori più meridionali, rodigino occidentale e basso veronese.

Gli accumuli di pioggia in 12 ore sono stati notevoli, anche di 40-50 millimetri, con punte superiori in alcune singole località.

Piogge che, secondo le previsioni de 'Meteo in Veneto', proseguiranno sulla fascia pedemontana e sui settori centro orientali ancora per qualche ora, pur diminuendo di intensità.

Dal pomeriggio si doverbbe assistere alle prime parziali schiarite, meno probabili però sui settori più settentrionali e orientali. Le temperature saranno moderatamente sotto la media del periodo.

Fasi marcatamente instabili come questa, con temperature fresche in agosto, osserva 'Meteo in Veneto', sono diventate anomale negli ultimi 20-30 anni, ma erano quasi sistematiche nei mesi di agosto dei decenni precedenti.



