Politici social, Zaia cresce più di Meloni e Salvini

Luca Zaia scala la classifica dei politici italiani più social, e nel mese di luglio, secondo la graduatoria elaborata da Sensemakers per "Primaonline" cresce più dei big del Governo nelle interazioni e nelle video news. Il ranking della dei top 15 non vede tuttavia cambiamenti, con Salvini, Meloni, Conte e Zaia nelle prima quattro posizioni.

Tuttavia, segnala Primaonline, se i primi tre mantengono le posizioni, pur un calo trasversale tanto delle interazioni quanto delle video views, Luca Zaia è l'unico a vedere un miglioramento in entrambe le metriche: +36% in interazioni e 4 volte di più il volume delle visualizzazioni.

A tirare così tanto le views, sottolineano gli analisti, un video postato dal governatore veneto su Facebook in cui si vede Roberto Bolle ballare sotto la pioggia all'Arena di Verona, che da solo conta più di un milione di visualizzazioni. Moltissime le visualizzazioni anche del video-racconto fatto sui social da Zaia durante le giornata del forte maltempo che ha colpito il Veneto, con grandine e danni.



