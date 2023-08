Furbetti della 104, Actv Venezia licenzia tre dipendenti

Godevano dei permessi della legge 104, ma anzichè assistre i familiari malati se ne andavano per negozi a fare shopping, o al supermercato a far la spesa. Tre dipendenti dell'Actv, sono stati per questo licenziati dall'azienda dei trasporti pubblici di Venezia,. Si tratta, riferisce 'Il Corriere del Veneto', di un autista degli autobus, di un pilota e di un marinaio dei vaporetti.

L'azienda pubblica, che ha in organico circa 300 dipendenti con legge 104 o permessi per donare il sangue, si era insospettita vedendo che molte di queste assenze dal lavoro si concentravano nei giorni del weekend. Dati i problemi causati anche alle turnazioni dei servizi, la direzione di Actv ha deciso di effettuare dei controlli, anche con l'impiego di un investigatore privato: i sospetti sull'uso disinvolto dei permessi sono stati confermati. I tre, tenuti sotto osservazione dal gennaio 2021 a maggio 2023, sono stati sorpresi in diversi casi in giro per negozi, o nei centri commerciali a fare la spesa. L'Actv, secondo quanto previsto dalla legge, li ha così licenziati.



