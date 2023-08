Truffa del Superbonus 110%, sequestrati 19,5 milioni di euro

La Guardia di Finanza e i Carabinieri hanno eseguito un sequestro preventivo di crediti fittizi da Superbonus 110% per un valore di oltre 19,5 milioni di euro a Mira nel veneziano.

Le indagini sono partite da una segnalazione presentata ai Carabinieri di Mira, da un cittadino veneziano che aveva eseguito nella propria abitazione alcuni lavori di ristrutturazione favoriti dal bonus del 110%. Dopo i primi accertamenti è emersa una frode su larga scala e riguardante più di un centinaio di cittadini di tutta Italia, che aveva generato crediti fittizi per un valore totale di oltre 19,5 milioni di euro. Il monitoraggio dei bonus falsi ha permesso l'intervento da parte dei finanzieri con il sequestro preventivo d'urgenza di crediti del valore di oltre 17,5 milioni per poi - su indicazione della Procura di Roma titolare dell'indagine - salire ai 19,5 milioni.



