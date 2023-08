Migranti: Prefettura Treviso cerca 350 posti per accoglienza

La Prefettura di Treviso ha pubblicato avvisi volti ad acquisire manifestazioni di interesse da operatori economici ed enti del Terzo settore cui affidare il servizio di accoglienza dei richiedenti asilo.

L'iniziativa ricalca i precedenti bandi finalizzati ad individuare 300 posti da distribuire in centri collettivi o costituiti da unità abitative, e 100 posti in soluzioni abitative indipendenti nel territorio della provincia. Un ulteriore avviso riguarda, nuovamente, l'affidamento della gestione temporanea di centri di accoglienza e assistenza fino a 50 posti destinati ai minori stranieri non accompagnati di età non inferiore ai 14 anni. Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate entro le ore 13 del 28 agosto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA