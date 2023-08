Rdc: in Veneto sospeso a 2.141 nuclei familiari

Sono 2.141 i nuclei familiari ai quali in Veneto, dal primo agosto, è stato sospeso il reddito di cittadinanza. In attesa di capire come evolverà la situazione in regione, alla luce delle novità normative introdotte dalle nuove misure urgenti "per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" (legge 85/23), si è tenuta oggi nella sede regionale dell'istituto una riunione tra i vertici dell'Inps e l'assessorato al lavoro del Veneto. Vi hanno partecipato, tra gli altri, il direttore dell'Inps Filippo Pagano e l'assessore Elena Donazzan.

Si è discusso in particolare delle politiche attive per il lavoro, e a questo riguardo "è emersa una fotografia assolutamente positiva", sia per il ridotto numero di nuclei familiari coinvolti, sia per il lavoro di presa in carico già fatto dai Cpi della Regione. Pagano e Donazzan - spiega una nota congiunta - hanno concordato sulla necessità di attivare una cabina di regia per un monitoraggio costante dell'avvio delle nuove misure di politica attiva del lavoro, al fine di presidiare ogni aspetto e, soprattutto, prevenire eventuali punti di caduta e formulare proposte, laddove necessario.

L'impegno reciproco è quello di mettere in atto ogni strumento utile per la presa in carico degli occupabili.



