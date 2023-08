Bradley Cooper salta Venezia in solidarietà con lo sciopero Sag

Bradley Cooper non parteciperà alla Mostra del cinema di Venezia alla premiere del suo nuovo atteso secondo film da regista, Maestro, in concorso per il Leone d'oro, in solidarietà con lo sciopero degli attori e autori Sag-Aftra. La notizia di TheWrap ha trovato conferma. Il film, dedicato al compositore Leonard Bernstein, interpretato dallo stesso Cooper, e al suo rapporto d'amore con la moglie Felicia Montealegre (Carey Mulligan), è prodotto da Martin Scorsese, Steven Spielberg e Todd Philips e distribuito da Netflix. La sua decisione di non recarsi a Venezia per la Mostra è a sostegno della lotta sindacale in corso.

Non solo le lavorazioni dei film, con set interrotti, ma anche le partecipazioni ai festival stanno avendo dei problemi per lo sciopero in corso e alcuni film sono già slittati come data di uscita, cosa che renderà molto complicata la stagione dei premi quest'anno.

Tra questi film posticipati c'è ad esempio anche Challengers di Luca Guadagnino - interpretato da Zendaya - che avrebbe dovuto aprire Venezia ma che MGM, per motivi di marketing, ha spostato alla fine di aprile 2024 come data di uscita in sala.

Data slittata da Disney all'8 dicembre, anche per Povere Creature di Yorgos Lanthimos, in concorso a Venezia. Al momento non risultano altre defezioni, ma non è detto considerando anche che nel film ci sono Emma Stone, Willem Dafoe e Mark Ruffalo, tutti iscritti alla Screen Actors Guild.

Alla presentazione della selezione di Venezia 80, il direttore Alberto Barbera ha parlato della valutazione in corso da parte di Sag-Aftra di concedere una sorta di deroghe per la partecipazione ai festival. E su questo si spera.



