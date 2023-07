Il Teatro Olimpico di Vicenza candidato a Monumento nazionale

Il Teatro Olimpico, proprietà del Comune di Vicenza, è candidato a diventare Monumento nazionale.

La proposta è di Vladimiro Riva, consigliere delegato del Consorzio Vicenza è e già promotore della candidatura della Basilica palladiana, Monumento nazionale nel 2014, dopo un percorso durato tre anni.

"Il Teatro Olimpico - dice il sindaco Giacomo Possamai - ha tutte le caratteristiche per essere monumento nazionale, come è avvenuto per la Basilica palladiana nel 2014, per questo sosteniamo la candidatura del monumento del grande architetto promossa da Vladimiro Riva del Consorzio Vicenza e appoggiata da numerosi parlamentari vicentini di differenti forze politiche".

"L'iniziativa ha lo scopo di riconoscere il valore di un'opera architettonica ammirata in tutto il mondo - rileva - tanto che gli elementi dell'architettura palladiana sono stati ripresi in particolare negli Stati Uniti dando forma ad alcuni monumenti simbolici come la Casa Bianca. È intenzione della nostra amministrazione promuovere la conoscenza del teatro coperto più antico al mondo che Vicenza ha la fortuna di avere e lo faremo anche cercando di realizzarne la climatizzazione per poter essere utilizzato anche nei mesi più caldi, naturalmente dopo aver sentito la soprintendenza e aver effettuato i necessari rilevamenti".



