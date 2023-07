Traffico regolare su rete Autostrade Alto Adriatico

Traffico scorrevole e situazione regolare dopo una mattinata più impegnativa sulla rete gestita dalla società Autostrade Alto Adriatico, sulla quale transitano i veicoli diretti alle località balneari della Bassa friulana, e molti dei turisti italiani o provenienti dal Nord Europa diretti oltreconfine, alle mete della Croazia.

A metà mattinata per l'intenso traffico di veicoli si erano formate alcune code al nodo di Villesse e al nodo di Palmanova in direzione Tarvisio, e anche in entrata a Latisana e in entrata al Lisert (Trieste). In particolare, si è trattato di turisti che rientravano dalle vacanze.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA