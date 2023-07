All'Arena di Verona torna Anna Netrebko nei panni di Aida

Torna a vestire i panni di Aida, dopo il trionfale successo della serata inaugurale all'Arena di Verona, la soprano Anna Netrebko, nella nuova rappresentazione di domenica 30 luglio sul grande palcoscenico areniano con un cast internazionale che conferma in gran parte i nomi applauditi alla prima.

Il tenore Yusif Eyvazov, suo compagno in scena e nella vita, è Radames, il mezzosoprano Olesya Petrova è la principessa Amneris, il baritono Amartuvshin Enkhbat Amonasro, Simon Lim il Re degli Egizi, Carlo Bosi e Daria Rybak il messaggero e la sacerdotessa. A essi si aggiunge per la prima di due serate il basso-baritono statunitense Christian Van Horn, vincitore del premio Tucker, al suo esordio areniano nei panni del gran sacerdote Ramfis. L'Orchestra di Fondazione Arena e il Coro preparato da Roberto Gabbiani sono diretti da Marco Armiliato.

Torna la nuova produzione, già definita "di cristallo" per le trasparenze e i giochi di luce, firmata da Stefano Poda per regia, scene, costumi, luci e coreografie. Il mondo in guerra di Aida prende forma sul palcoscenico con oltre 500 persone contemporaneamente coinvolte tra solisti, coro, figuranti, bambini e mimi, assieme al ballo della Fondazione, coordinato da Gaetano Petrosino.

Aida è uno degli otto titoli del centesimo Arena di Verona Opera Festival 2023, sotto il patrocinio del ministero della Cultura e della Regione del Veneto, in scena fino al 9 settembre anche con quattro serate di gala e un concerto straordinario.





