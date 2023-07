A Venezia si chiude "Marina Militare Nastro Rosa Tour"

Si è conclusa questa sera, a Venezia, la terza edizione del "Marina Militare Nastro Rosa Tour", il giro d'Italia a vela partito lo scorso 24 giugno da Genova.

Il tour dopo aver fatto tappa in 9 città marittime (Genova, La Maddalena, Napoli, Vibo Valentia, Taranto, Vieste, San Benedetto del Tronto, Portorose, Venezia) ha visto all'Arsenale, storica "casa" lagunare della Marina Militare, la premiazione degli equipaggi vincitori della lunga sfida. Presenti, tra gli altri, il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. A portare le congratulazioni a nome dell'Amministrazione comunale l'assessora Francesca Zaccariotto: "questo tour, che ormai ha raggiunto i tre anni di anzianità, - ha detto - si lega ad un altro evento straordinario che contraddistingue Venezia, e cioè il Salone Nautico".

Dieci i team in gara per le categorie Offshore, Inshore, Board e 50 gli atleti che si sono sfidati. Ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio nella classifica generale il team di Acone Associati.

Si è trattato di un'edizione durante la quale il ministro Lollobrigida ha rilanciato la proposta di candidatura della Cucina italiana a patrimonio dell'Unesco ed è stata all'insegna della tecnologia, dell'ecologia e della mobilità sostenibile - come hanno spiegato gli organizzatori - con il parallelo obiettivo di potenziare il messaggio di valorizzazione del Made in italy, grazie all'allestimento in ogni tappa del "villaggio di regata", con numerosi stand dove respirare appieno la passione per il mare e la vela.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA