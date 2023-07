West Nile, in Veneto registrato il primo caso della stagione

E' stato confermato ieri il primo caso umano di virus West Nile (Wnf) per questa stagione, dal laboratorio di Padova, in una persona residente in Veneto. In genere, quando il primo caso umano si verifica a fine luglio non ci si attende una stagione di alta circolazione; l'anno scorso il primo caso si era verificato già ad inizio giugno.

Da diversi anni il virus di West Nile circola d'estate nel territorio del Veneto e di altre regioni del nord Italia. La situazione ambientale e climatica della scorsa estate aveva determinato un contesto molto favorevole alla sua circolazione e si sono verificati moltissimi casi di infezione, purtroppo anche dei decessi. In queste ultime settimane si sono verificate, come atteso, le prime positività del virus nelle zanzare. La Regione Veneto, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e con tutti i dipartimenti di Prevenzione delle Ulss, sta mantenendo un'attenta sorveglianza sul territorio, al fine di permettere interventi tempestivi ai primi segnali di circolazione virale.

Per la stagione in corso sono state ulteriormente rafforzate le misure di sorveglianza, in particolare monitorando con attenzione l'efficacia degli interventi di controllo delle zanzare sul territorio garantiti dai Comuni ed eseguendo sopralluoghi tempestivi nelle aree di possibile circolazione virale.



