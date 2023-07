Una saletta emozionale a Erto per vivere il disastro del Vajont

È stata inaugurata, nel Centro visite del Parco Naturale Dolomiti Friulane, a Erto (Pordenone), la saletta emozionale realizzata per il 60/o anniversario del Disastro del Vajont, che sarà commemorato ufficialmente il prossimo 9 ottobre.

Nella piccola stanza collocata all'interno del locale ove sono presenti i pannelli di approfondimento degli aspetti tecnici della catastrofe del Vajont, è stata collocata l'installazione sensoriale "9.10.1963 L'Onda".

Lo spazio, che per la sua dimensione si presta a una visione quasi "privata" (non più di cinque persone alla volta), pone lo spettatore all'interno della temporalità dell'evento.

Nella realizzazione di una parte del progetto sono stati coinvolti gli attuali abitanti di Erto, che si sono trovati a leggere le testimonianze di chi allora abitava lungo le sponde del lago, loro parenti.

A margine dell'inaugurazione, cui ha presenziato il prefetto di Pordenone, Domenico Lione, il presidente del Parco, nonché sindaco di Erto, Antonio Carrara, ha ufficializzato il programma delle celebrazioni, che circolava informalmente già da qualche giorno: "La cerimonia sarà organizzata direttamente alla diga, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella".



