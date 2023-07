Biennale Danza, 11.800 presenze all'edizione 2023

Si conclude domani la terza edizione della Biennale Danza di Venezia firmata da Wayne McGregor, con i Tao Dance Theater, Leoni d'argento 2023 che eseguiranno due "episodi" delle loro Numerical Series: 13 e 14.

La Biennale Danza 2023 ha realizzato 11.800 presenze, +26% rispetto allo scorso anno, nell'arco di due settimane di programmazione che hanno visto a Venezia oltre 150 artisti da tutto il mondo per 24 titoli, con 19 novità di cui sette mondiali, tre europee, nove italiane. Il Leone d'oro alla carriera è stato destinato a Simone Forti, che con la sua attività pionieristica ha regalato echi più vasti e ricchi alla danza e all'arte contemporanea.

Da domani fino a martedì 12 settembre saranno on line sul sito della Biennale di Venezia (labiennale.org) il terzo Bando nazionale e il secondo Bando internazionale per la realizzazione di due nuove coreografie, rivolto ad artisti e compagnie di danza italiane e straniere di età inferiore ai 35 anni. I progetti verranno selezionati da Wayne McGregor e debutteranno al 18/o Festival Internazionale di Danza Contemporanea e saranno sostenuti dalla Biennale di Venezia con un premio di produzione fino a un massimo di 30.000 euro. L'esito della selezione sarà comunicato il 10 ottobre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA