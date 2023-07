Aveva centinaia di file pedopornografici, arrestato a Verona

La Polizia Postale di Verona ha arrestato un quarantasettenne residente in provincia che aveva un archivio di centinaia di file multimediali con abusi sessuali su minori, anche in tenera età. L'indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia, e dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (Cncpo) del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, in seguito a una segnalazione ricevuta nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA