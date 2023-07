Carrano entra nel Cda di Minsait

Pasquale Carrano è stato nominato nel consiglio di amministrazione di Minsait (gruppo Indra).

Lucano, 64 anni, Carrano è stato tra i fondatori e, per oltre 20 anni, ha guidato Smart Paper Spa, l'azienda di Minsait specializzata nel disegnare e realizzare soluzioni avanzate e complete di Business process outsourcing (Bpo), che conta oltre 1.100 dipendenti nelle sue sedi in Basilicata, a Tito e Sant'Angelo Le Fratte, e in Veneto, a Castelfranco Veneto.

Carrano, inoltre, "è stato - è scritto in un comunicato - presidente di Confindustria Basilicata e coordinatore della Consulta del Cnel per il Mezzogiorno. Attualmente è membro dell'Advisory board Italy di UniCredit e presidente dell'Adbt Sud. Da sempre interessato ai temi legati allo sviluppo economico e al progresso sociale dei territori è presidente della Fondazione Transita che si occupa di promuovere approcci umanistici alla cultura d'impresa".

"Siamo felici - ha sottolineato l'amministratore delegato di Minsait in Italia, Pedro Garcia - di poter contare sull'esperienza e le capacità strategiche di Pasquale Carrano.

Con la sua nomina, confermiamo la volontà di consolidare ulteriormente la nostra posizione nel mercato italiano dei servizi di Bpo (l'esternalizzazione dei processi gestionali, ndr) ad alto valore aggiunto".



