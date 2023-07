Weekend a teatro tra Napoleone e Princesa di De André

Dalla Princesa cantata da Fabrizio De André, oggi al Festival di Borgio Verezzi (SV) con Vladimir Luxuria diretta da Fabrizio Coniglio; a Lino Guanciale in Napoleone. La morte di Dio di Davide Sacco a Verona. E poi l'omaggio ai 160 anni della nascita di Gabriele D'Annunzio con Io ti veglierò. Io ti proteggerò, serata di note e versi de I solitsti aquilani, con la direzione di Beatrice Venezi e la voce narrante di Pasotti, tra Taormina (ME) e Gardone Riviera (BS).

Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend che conta anche molte risate con Rodolfo Laganà sul palco della XXIX edizione de I solisti del teatro a Roma in Nudo Proprietario; e Filippo Caccamo al Festival La Versiliana di Pietrasanta (LU) a tu per tu con il mondo della scuola in Tel chi Filippo. Fino a Maria Teresa Coraci ed Elena Pistillo alle Orestiadi di Gibellina (TP) con Di me la notte sembra sapere, spettacolo liberamente tratto dai testi di Dacia Maraini, Diana Marta de Paco Serrano, Alejandra Pizarnik, Maria Teresa Coraci.





