Milano-Cortina: Fontana, i lavori proseguono secondo i programmi

"I lavori per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 proseguono secondo i nostri programmi. Tutti i soggetti seduti al tavolo operano con spirito assolutamente costruttivo e collaborativo". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi a Milano, a margine del Consiglio Nazionale del Coni.

"Un'azione basata sulla compattezza e sulla consapevolezza di dover centrare un obiettivo storico" aggiunge Fontana sottolineando che "noi, come Regione, continuiamo a investire sui 'grandi eventi' che, oltre a garantire una forte attrattività nel mondo dello sport, diventano un volano eccezionale per il turismo e più in generale per il sistema economico-produttivo lombardo".

Manifestazioni come i Mondiali di Scherma in corso in questi giorni a Milano - ha concluso Fontana - sono da considerarsi "prove importanti in vista di quello che ci attende nel 2026 con le Olimpiadi invernali Milano-Cortina" quando "avremo gli occhi di milioni persone puntati su di noi e mostreremo loro il valore e la bellezza della Lombardia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA