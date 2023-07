A Venezia il 2 settembre panel Italia-Usa su industria creativa

ITTV International Forum e Tech In Entertainment, eventi organizzati da Good Girls Planet, tornano a Venezia il 2 settembre per il quarto anno consecutivo durante la Mostra del Cinema. Tra gli annunci più significativi di quest'anno, la partnership con Caa, la rinomata Creative Artists Agency di Los Angeles. Questa collaborazione darà vita a due incontri che si terranno a Los Angeles a fine ottobre e che costituiscono un ulteriore anello di congiunzione per l'industria dell'intrattenimento internazionale. Si inizia dalla giornata di Venezia, con due panel che si concentreranno su temi cruciali nell'industria creativa, culturale e tecnologica dell'audiovisivo. Primo appuntamento: Meta-morfosi: come cambia l'intrattenimento (dall'animazione ai contenuti VR) alle 15:00 allo Spazio Regione Veneto/Veneto Film Commission. Una conversazione che esplorerà come l'industria dell'intrattenimento si stia trasformando grazie alle tecnologie emergenti. Parleranno Guido Meardi, CEO V-Nova e V-Studios, Elisabetta Rotolo, CEO, Creative-Executive Producer MIAT Multiverse Institute for Arts and Technology; Giorgio Scorza, Ceo e Direttore creativo di Movimenti Production. Modererà Valentina Martelli, Founder e CEO Good Girls Planet. Il secondo appuntamento avrà luogo alle 17:00 all'Italian Pavilion. Opening Boundaries: l'evoluzione del panorama italiano dallo storytelling alla distribuzione internazionale.

Parteciperanno Maria Pia Ammirati, Direttrice Rai Fiction; Eleonora Andreatta, Vice Presidente per i contenuti italiani, Netflix; Nicola Borrelli, Direttore Generale- Direzione generale Cinema e Audiovisivo, Mic; Nicola Maccanico, Amministratore Delegato Cinecittà S.p.A.; Luca Milano, Direttore Rai Kids; Maria Grazia Saccà, Ceo Titanus Production. Modereranno Valentina Martelli e Cristina Scognamillo Founder Good Girls Planet. "È un anno di importanti accordi - dice Valentina Martelli, Ceo del gruppo fondato con Cristina Scognamillo -. Oltre alla partnership con Caa, abbiamo siglato un accordo di collaborazione con il Consolato Generale del Canada a Los Angeles. L'intenzione è di creare una piattaforma stabile per incrementare co-produzioni e favorire la distribuzione'.



