Veneto vende modularità elettrica per la mobilità a Dubai

Consolida e rafforza la propria presenza negli Emirati Arabi la padovana Next srl, società produttrice del 'Next Modular Vehicles', il primo sistema di mobilità con veicoli modulari elettrici per il trasporto oubblico, in grado di essere configurato anche per un utilizzo on demand.

La società, che ha una sede operativa a Dubai, continua ad accogliere nuovi investitori strategici. Ora arriva l'annuncio della sottoscrizione dell'investment agreement per l'ingresso nella compagine sociale, con 2,5 milioni di euro, di Paradigma Management Consultancies Llc, costituita negli Emirati Arabi Uniti e partecipata dal centro d'innovazione italiano Paradigma Srl - incubatore certificato dal Ministero Italiano delle Imprese e del Made in Italy, a sua volta socio di NExT.

Oltre al supporto finanziario, sono stati messi a disposizione della società veneta un sito di assemblaggio, il primo all'estero, contatti commerciali e personale qualificato per la produzione dei veicoli Next.

Next è da tempo presente a Dubai, dove il sistema di trasporto modulare (anche a seguito dell' endorsement da parte dello sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum) era stato presentato in anteprima mondiale in forma prototipale al World Government Summit 2018 e poi come pre-serie durante l'Expo 2020.





