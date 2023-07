Nuovo questore Venezia, necessario dare ascolto ai cittadini

"Non avrei mai pensato di essere questore di questa città che ho visitato così tante volte. Sento la responsabilità di tutelare la sicurezza di questa realtà, che è una preziosa bomboniera. Forse mi aiuterà il fatto che vengo da Pisa, una città più piccola, ma con grandi presenze di turisti e quindi caratteristiche simili". Con queste parole, il nuovo questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, si è presentato stamane alla stampa locale presso la sede della questura lagunare a Santa Chiara.

Bonaccorso si è insediato ieri, e ha già avuto un primo incontro interlocutorio con il prefetto, Michele Di Bari, che gli ha illustrato le criticità della città sul fronte della sicurezza. "Vedremo di affrontare quanto prima i problemi più pressanti - ha detto -. Ho sempre ritenuto necessario un attento ascolto della comunità, e per quanto sarà possibile, e gli impegni me lo consentiranno, vedrò di aprire un dialogo quanto più frequente con le rappresentanze dei residenti e delle categorie che vivono più da vicino i problemi". Per il nuovo questore è indispensabile tenere conto della percezione della sicurezza: "Se si ignora ciò che la gente percepisce - ha aggiunto - si perde per strada ciò che è fondamentale per capire e risolvere i problemi".

Bonaccorso si è detto convinto dell'importanza dello strumento delle espulsioni per garantire la sicurezza del territorio, "ma questo - ha precisato - deve essere accompagnato da attività di supporto che permettano di identificare i soggetti che davvero alterano il senso di sicurezza e mettono a repentaglio l'ordine pubblico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA