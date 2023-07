Nuova grandinata in Veneto, un ferito grave e danni

Un giovane di 16 anni colpito da un ramo a Zimella (Verona), sette ricoveri di persone ferite, e 27 soccorsi dal Suem 118, sono il bilancio di una forte grandinata che si è scaricata nella notte in Veneto, in particolare nella provincia di Verona.

Lo comunica il presidente regionale Luca Zaia. "La grandine - spiega - ha distrutto tetti, automobili, impianti industriali e artigiani. In campagna ha azzerato coltivazioni, vigneti, frutteti e serre. Le linee ferroviarie sono ora interrotte lungo la tratta fra Brescia e Padova". Lo stato di Emergenza Regionale sarà aggiornato nelle prossime ore alla luce delle nuove perturbazioni.









